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Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
23:55 04.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Але це можливо за одніє умови.
Як повідомляє РБК-Україна про це він заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.
Під час інтерв'ю у Зеленського запитали, чи зможе він сидіти за одним столом з Путіним у випадку, якщо все ж почнеться потенційний мирний процес, у якому будуть брати участь чотири групи.
За словами Зеленського, він готовий до цього у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого ми можна буде принести мир громадянам України і не втратити людей.
"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав він.
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