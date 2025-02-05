Фінансові новини
- |
- 05.02.25
- |
- 00:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
23:49 04.02.2025 |
Одним із пунктів Плану перемоги є інвестиції в корисні копалини, Україна відкрита до співпраці з партнерами у цьому, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно інвестиції, безумовно, в корисні копалини України, в нас їх достатньо. Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами", - сказав Зеленський журналістам за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Президент також повідомив, що обговорював це питання у вересні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній", - зазначив Зеленський, додавши, що у випадку контролю Росії корисних копалин, є загроза, що "туди зайдуть" інші країни, такі як Іран та Північна Корея.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
ТОП-НОВИНИ
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
|Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
|У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
|Відсторонення Порошенка від роботи у ВР: запахло виборами?
Бізнес
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport