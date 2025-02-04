Фінансові новини
- |
- 04.02.25
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
14:34 04.02.2025 |
Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.
Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №0300 на засіданні у вівторок підтримали 245 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою до проєкту рішення, ратифікація угоди "надасть можливість започаткувати спільні з британською стороною проєкти з розвитку спроможностей протиповітряної оборони Збройних Сил України".
Рамкова угода була підписана 19 липня 2024 року у Лондоні. Вона передбачає виділення Великою Британією кредитів для України для закупівлю оборонних товарів та послуг, у тому числі на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.
Для цього британський уряд надасть Україні банківські позики через Агенцію експортного фінансування Великої Британії (UKEF) на загальну суму до 2 млрд фунтів стерлінгів з пільговою кредитною ставкою на строк до 15 років.
Як повідомлялося, у січні президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що Велика Британія планує надати Україні щонайменше $6,6 млрд у 2025 році.
Окрім того, Зеленський та Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між Україною та Великою Британією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
|Трамп хоче "угоду" з Україною про постачання зброї в обмін на корисні копалини
|Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
|У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
|Відсторонення Порошенка від роботи у ВР: запахло виборами?
|Безрукова попросила Зеленського втрутитися в конфлікт довкола АОЗ
|Безрукова припиняє керування АОЗ, з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника покладено на Жумаділова - Міноборони
Бізнес
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport