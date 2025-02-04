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Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ

13:53 04.02.2025 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, а також оновило порядок його заповнення та подання.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як зазначається, зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

У Мінфіні нагадали, що восени 2024 року було ухвалено зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану, якими, зокрема, змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

Так, із 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

До 10 лютого 2025 року звіти за четвертий квартал 2024 року подаються за старою формою. До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків:

* відомості про ЄСВ,

* відомості про доходи,

* інформацію про трудові відносини,

* дані про спеціальний стаж.

"Запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ зі щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків", - зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року.

До того повідомлялося, що за підсумком минулого року річний план збору податку на додану вартість виконано лише на 92%, що на 61 млрд грн менше запланованого. Загалом плани за більшістю ключових податків у 2024 році не було виконано.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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