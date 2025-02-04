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АНАЛІТИКА

Трамп хоче "угоду" з Україною про постачання зброї в обмін на корисні копалини

 

]Президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Про це він сказав журналістам у Білому домі в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Трамп сказав, що в Україні є "дуже цінні рідкісноземельні метали", і США хочуть, аби їхні вкладення були певною мірою "гарантовані".

"Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами", - зазначив він без конкретики.

Американський президент також знову поскаржився на те, що Європа не надає Україні такого ж обсягу військової допомоги.

"Нас розділяє океан... Для них це важливіше, ніж для нас. Але вони значно відстають від нас у фінансуванні (допомоги Україні. - Ред.), і вони повинні платити принаймні нарівні", - вважає Трамп.

Нагадаємо, що в межах "плану перемоги", презентованого минулого року, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.
Ключові теги: США
 

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