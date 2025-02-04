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Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
23:15 03.02.2025 |
Поставки американської зброї в Україну нещодавно були ненадовго призупинені, а потім відновилися на тлі обговорення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотири джерела, пише "Європейська правда".
Поставки зброї США до України після невеликої паузи були відновлені минулими вихідними після того, як Білий дім відмовився від початкової оцінки щодо "припинення всієї допомоги" Києву, сказали Reuters два джерела.
За словами одного зі співрозмовників Reuters, в адміністрації Трампа існують угруповання, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні зброєю з американських запасів.
Невідомо, чи адміністрація Трампа буде офіційно визнавати паузу і подальше відновлення поставок американської зброї, зауважує агентство.
З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США не оголошували жодних пакетів військової допомоги.
Водночас передбачалось, що попередні поставки, схвалені Джо Байденом, продовжуватимуться в наступні тижні та місяці через відставання у виконанні.
За інформацією Reuters, в останній рік роботи адміністрації Джо Байдена рішення щодо ключових поставок озброєнь в Україну гальмувалися через побоювання ескалації з боку Росії та адміністративну плутанину.
Нова адміністрація США поки не надіслала чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме надавати військову допомогу Україні в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.
Але Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.
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