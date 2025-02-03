У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»

Обраний Дональдом Трампом спеціальний посланник з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтервʼю агентству Reuters.

За словами Келлога, в Україні "повинні відбутись" президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", - додав він.

За інформацією Reuters, питання проведення виборів є одним із питань, які оточення Трампа обговорює в контексті свого плану завершення війни в Україні.

Серед іншого, кажуть двоє джерел Reuters, Келлог та інші посадовці Білого дому обговорювали, "як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією".

Представники Трампа також обговорюють, чи варто наполягати на тому, що "припинення вогню" на полі бою має передувати укладенню "більш тривалої угоди", ідеться в матеріалі Reuters.

За інформацією двох джерел агентства в українській владі, адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційним проханням провести президентські вибори до кінця 2025 року.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.

Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.