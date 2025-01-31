Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на закупівлю ППО. Кабмін схвалив законопроєкт

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

Зокрема, сьогодні уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей.

"За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність", - наголосив прем'єр.

Шмигаль подякував уряду та народу Великої Британії за підтримку Україна на її шляху до перемоги.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що Велика Британія планує надати Україні щонайменше $6,6 млрд у 2025 році.

Окрім того, Зеленський та Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.