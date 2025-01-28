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Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець
У понеділок, 27 січня, закінчився 9-річний термін повноважень у трьох суддів Конституційного суду - Віктора Кривенка, Володимира Мойсика і Віктора Колісника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Що передувало
У прес-службі Конституційного суду повідомили, що сьогодні відбулося спеціальне пленарне засідання КС, на якому було розглянуто питання про звільнення трьох суддів на підставі поданих ними заяв про відставку у зв'язку із завершенням дев'ятирічного терміну їхніх повноважень.
"Конституційний Суд України задовольнив зазначені заяви та ухвалив постанову про їхнє (Колісника, Кривенка і Мойсика - ред.) звільнення з 27 січня 2025 року", - сказано у повідомленні.
Що каже Лубінець
За словами омбудсмена, втрата кворуму Конституційного суду - це загроза для правового порядку України.
"Відвідав урочисте засідання Конституційного Суду України (КСУ), присвячене завершенню повноважень трьох суддів - Віктора Васильовича Кривенка, Володимира Романовича Мойсика та Віктора Павловича Колісника", - написав Лубінець.
За його словами, припинення повноважень одразу трьох суддів призводить до втрати необхідного кворуму для проведення засідань Великої Палати суду, а також Другого сенату суду. Лубінець вважає, що така ситуація є неприпустимою, адже від роботи Конституційного суду залежить стабільність правового порядку та гарантія захисту прав і свобод кожного громадянина.
"Закликаю всіх відповідальних осіб забезпечити оперативність у відборі та призначенні суддів КСУ, адже від цього залежить стабільність конституційного ладу нашої держави," - написав він.
Конституційний суд
Нагадаємо, після спливу строку повноважень вказаних суддів, у Конституційному Суді залишиться всього 11 суддів, з 18 згідно до визначеного законом складу суддів КСУ.
Закон "Про Конституційний Суд України передбачає, що КСУ є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше суддів, які набули повноважень.
Нагадаємо, у липні 2023 року Верховна рада ухвалила закон про відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду. Як зазначалося вище, Сергій Різник був призначений на посаду за новою процедурою.
Цей закон був важливий для вступу України до ЄС та був однієї з рекомендацій Європейської комісії.
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