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Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин Marder
22:49 17.12.2024 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3. Виконання замовлення очікується в першій половині 2025 року, йдеться в пресрелізі
Rheinmetall AG, оприлюдненому у вівторок, 17 грудня. В концерні не повідомляють вартість замовлення, однак вказують, що йдеться про "середню двозначну суму в мільйонах євро".
Загалом Rheinmetall поставив Збройним силам України вже сотні бойових машин піхоти Marder, наголошують у концерні.
Зазначається, що у версії 1A3 Marder оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу Rheinmetall передав за дорученням німецького уряду в березні 2023 року, після чого послідували додаткові поставки, нагадують в компанії.
Відремонтовані застарілі моделі
Застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав з запасів Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія спочатку власним коштом узялася до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюсі та Касселі тривають і досі.
Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі в своєму класі. За час її експлуатації Бундесвером ця бойова машина неодноразово модернізувалася і посилювалася.
Тепер на озброєнні Бундесверу перебувають понад 300 БМП Puma, що вважаються сучаснішими машинами такого типу і мають поступово замінити Marder.
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