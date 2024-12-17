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Reuters: НАТО перебрав у США координацію військової допомоги Україні
18:05 17.12.2024 |
Північноатлантичний Альянс після кількамісячної затримки перебрав на себе координацію західної військової допомоги Україні від Сполучених Штатів, як і планувалося.
Про це агентству Reuters повідомило неназване джерело, пише "Європейська правда".
Ідеться про початок роботи нового Центру допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), про створення якого лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.
Центр, розташований на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден, "повністю функціонує", заявив Reuters неназваний співрозмовник.
Загальна чисельність NSATU має становити близько 700 військовослужбовців, до них входять і військовослужбовці, розміщені у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії і в логістичних центрах в Польщі і Румунії.
NSATU, покликаний зокрема координувати навчання та постачання зброї Україні, надає НАТО більшу роль у допомозі Києву проти російського вторгнення.
Співрозмовники Reuters у дипломатичних колах, однак, визнають, що передання повноважень НАТО може мати обмежений ефект, зважаючи на те, що США за Дональда Трампа все ще можуть скоротити свою підтримку Україні.
Трамп, який вступить на посаду президента США у січні 2025 року, говорив, що хоче швидко закінчити війну в Україні, та водночас критикував масштаби американської фінансової та військової допомоги Україні.
Нещодавно Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".
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