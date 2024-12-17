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АНАЛІТИКА

Лідери країн JEF погодили, що їхня військова допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро - заява

Лідери країн JEF погодили, що їхня військова допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро - заява

 

На саміті Joint Expeditionary Force (JEF) у Таллінні лідери країн узгодили, що їхня допомога Україні у 2025 році, ймовірно, перевищить 12 млрд євро, зазначається у спільній заяві.

"На саміті було укладено угоди про додаткові заходи з надання практичної допомоги Україні та забезпечення подальшого й міцного співробітництва з країнами Об'єднаного експедиційного корпусу в майбутньому. Передбачається, що військова допомога цих країн Україні у 2025 році перевищить 12 мільярдів євро", - йдеться в повідомленні.

JEF - це формат оборонного співробітництва, очолюваний Сполученим Королівством, до якого, крім Естонії, входять Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Ідея JEF полягає в тому, щоб надати першу допомогу до того, як буде оголошено статтю 5 НАТО. Заходи реагування на кризи, розроблені в рамках JEF, доповнюють діяльність НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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