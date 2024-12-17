Україна та Чехія успішно завершили створення реактивного двигуна для безпілотників

Українське підприємство разом з чеською компанією PBS завершили розробку реактивного двигуна AI-PBS-350 для безпілотників та вже розгорнули виробництво.

Двигун, розроблений спеціально для БПЛА та інших військових потреб, вперше був представлений на авіашоу у Фарнборо в липні 2024 року. Спільна робота над проєктом стартувала в червні минулого року.

За словами керівника PBS Group Павела Чехала, серійне виробництво AI-PBS-350 розпочнеться на заводі у Великій Битеші (Чехія) у першій половині 2025 року. Початкові обсяги складаються десятки одиниці на рік із поступовим переходом до сотень. Водночас постачання вже зараз дозволяють використовувати виробництво на українських підприємствах.

Двигун AI-PBS-350. Ілюстрація: PBS

На запитання про можливість експорту двигунів іноземним замовникам Чехал заявив, що потреби України є пріоритетними. Однак кооперація двох компаній стрімко розвивається, тому чеські потужності вже невдовзі зможуть забезпечити можливість постачання на світовий ринок.

У PBS Group повідомляли про значне зростання виробництва реактивних двигунів - у 2024 році обсяги зросли на 300% порівняно з минулим роком, а у 2025 році очікується зростання понад 200%. Словом Чехала, компанія вже перейшла від десятків до сотень двигунів на рік і планує вийти на виробництво тисяч одиниць.

«Насправді ми перейшли від десятків вироблених двигунів до сотень, а тепер маємо намір перейти до тисяч», - розповів він.

Компанія має виробничі потужності в Чехії, а також розбудовує нові у Сполучених Штатах та Індії, щоб закріпитися на місцевих ринках. Чехал вважає, що лише ринок останньої здатен споживати тисячі реактивних двигунів, у чому їм допоможе співпраця з українським підприємством.