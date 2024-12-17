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Україна та Чехія успішно завершили створення реактивного двигуна для безпілотників
14:40 17.12.2024 |
Українське підприємство разом з чеською компанією PBS завершили розробку реактивного двигуна AI-PBS-350 для безпілотників та вже розгорнули виробництво.
Двигун, розроблений спеціально для БПЛА та інших військових потреб, вперше був представлений на авіашоу у Фарнборо в липні 2024 року. Спільна робота над проєктом стартувала в червні минулого року.
За словами керівника PBS Group Павела Чехала, серійне виробництво AI-PBS-350 розпочнеться на заводі у Великій Битеші (Чехія) у першій половині 2025 року. Початкові обсяги складаються десятки одиниці на рік із поступовим переходом до сотень. Водночас постачання вже зараз дозволяють використовувати виробництво на українських підприємствах.
На запитання про можливість експорту двигунів іноземним замовникам Чехал заявив, що потреби України є пріоритетними. Однак кооперація двох компаній стрімко розвивається, тому чеські потужності вже невдовзі зможуть забезпечити можливість постачання на світовий ринок.
У PBS Group повідомляли про значне зростання виробництва реактивних двигунів - у 2024 році обсяги зросли на 300% порівняно з минулим роком, а у 2025 році очікується зростання понад 200%. Словом Чехала, компанія вже перейшла від десятків до сотень двигунів на рік і планує вийти на виробництво тисяч одиниць.
«Насправді ми перейшли від десятків вироблених двигунів до сотень, а тепер маємо намір перейти до тисяч», - розповів він.
Компанія має виробничі потужності в Чехії, а також розбудовує нові у Сполучених Штатах та Індії, щоб закріпитися на місцевих ринках. Чехал вважає, що лише ринок останньої здатен споживати тисячі реактивних двигунів, у чому їм допоможе співпраця з українським підприємством.
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