Українська «ракета-дрон» «Пекло» вийшла в серійне виробництво

Українська ракета "Пекло" пішла у серійне виробництво: за три місяці вже виготовлено близько 100 одиниць.

Нова українська крилата ракета "Пекло" після завершення розробки та кодифікації одразу перейшла до серійного виробництва. Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Контракти на виготовлення ракети укладають підрозділи, які вже використовують далекобійні дрони. За останні три місяці компанія-виробник виготовила близько 100 ракет і продовжує нарощувати виробничі спроможності.

Точна вартість "Пекла" не розголошується, але, за інформацією ЕП, вона є меншою за ціну українського дрона-камікадзе "Лютий".

За словами розробника, ракета на 70% складається з українських компонентів, вироблених державними та приватними компаніями. Вузьких місць у серійному виробництві багато, тож їх намагаються нівелювати шляхом взаємозамінності елементів. Наприклад, ракета зможе працювати на різних двигунах, залежно від їхньої доступності на ринку.