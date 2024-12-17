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Уряду Шольца оголосили недовіру, що запускає дочасні вибори в Німеччині
17:54 16.12.2024 |
Німецький парламент Бундестаг у понеділок, 16 грудня, очікувано висловив недовіру уряду Олафа Шольца, відкривши шлях до дострокових парламентських виборів у лютому 2025 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
З-поміж 717 депутатів Бундестагу, які взяли участь у голосуванні, довіру уряду Шольца висловили лише 207 (це чисельність фракції Соціал-демократичної партії Шольца в Бундестазі), 394 - висловили недовіру, а 116 - утримались.
Таким чином, Бундестаг висловив недовіру федеральному уряду. Тепер Шольц має звернутись до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з проханням про розпуск парламенту.
Формально Штайнмаєр має 21 день на ухвалення рішення, але він уже раніше погодив дату дострокових виборів - 23 лютого 2025 року.
Соцопитування прогнозують найкращий результат на виборах Християнсько-демократичному союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом, ХДС може отримати понад 30%. На другому місці за симпатіями виборців - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 18%. СДПН Шольца готові підтримати 17%, "Зелених" - 13%.
Нагадаємо, коаліція у Німеччині розвалилася у листопаді після виходу з неї Вільної демократичної партії.
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