Євросоюз ухваив 15-й пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 54 фізособи та 30 компаній. Новий пакет обмежень також спрямований на боротьбу з обходом санкцій за допомогою тіньового флоту.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Росія продовжує жорстоку атаку на Україну та український народ. Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді на послаблення військової машини Росії та тих, хто сприяє цій війні, включаючи китайські компанії. Це свідчить про єдність держав-членів ЄС у нашій постійній підтримці України. Наш безпосередній пріоритет - поставити Україну в найсильнішу можливу позицію", - прокоментувала висока представниця з закордонних справ та політики безпеки ЄС Кая Каллас.

Що передбачають санкції

Так, до санкційних списків додали 54 фізичних осіб та 30 компаній, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зокрема, ЄС запроваджує санкції проти військової частини, відповідальної за обстріл дитячої лікарні Охмадит у Києві, топменеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду, а також двох високопосадовців КНДР.

Крім того, Євросоюз вводить обмеження проти російських оборонних організацій та судноплавних компаній, відповідальних за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів.

До санкційного списку також увійшли хімічний завод, цивільна російська авіакомпанія, яка є важливим постачальником матеріально-технічної підтримки російських військових.

Водночас уперше запроваджуються санкції проти різних китайських суб'єктів, які постачають компоненти для безпілотників і мікроелектронні запчастини для підтримки агресійної війни Росії проти України.

Також додали нові судна до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом. Це насамперед стосується танкерів країн, що не належать до ЄС, і які є частиною "тіньового флоту" Путіна, а також суден, які транспортують військове обладнання для Росії або беруть участь у перевезенні вкраденого українського зерно. Загалом обмеження ввели проти 52 суден. Тепер іх у списку 79.

Рада ЄС також додала 32 нові суб'єкти до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Деякі з них розташовані в третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія та Об'єднані Арабські Емірати) і причетні до обходу торговельних санкцій або закупівлі БПЛА і ракет для РФ.