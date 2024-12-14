Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці

Майбутній спеціальний посланник США по Україні та Росії Кіт Келлог у п'ятницю заявив, що обраний президент США Дональд Трамп зможе знайти рішення для припинення російської війни в Україні в найближчі кілька місяців.

"Я справді вірю, що це буде вирішено в наступні кілька місяців. Тому що єдина людина, яка може це зробити, це президент Дональд Трамп, і він це зробить. Вони втомилися вбивати один одного там", - заявив Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

На запитання журналіста він додав, що не здивувався б, якби Трамп запросив Володимира Зеленського та Володимира Путіна на інавгурацію і провів із ними переговори у Вашингтоні щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Міг би він таке зробити? Звісно, міг би. Трамп відомий тим, що робить сміливі кроки", - додав Келлог.

За його словами, Трамп часто робить такі дії, на які "ми дивимося з величезним подивом".

Відповідаючи на запитання про можливість поїздки Келлога в Європу, а також у Росію або Україну, той відповів, що збирає плани, "щоб з'їздити або просто послухати".

Наприкінці листопада Трамп заявив, що призначить колишнього секретаря Ради з нацбезпеки Кіта Келлога спеціальним посланником з питань України.

Влітку цього року західні ЗМІ писали, що Келлог презентував Трампу план із завершення війни в Україні, який передбачав заморожування ліній фронту і старт переговорів Москви і Києва. Він пропонував позбавити Україну постачань американської зброї, якщо вона не погодиться взяти участь у переговорному процесі.