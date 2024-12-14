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Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
23:46 13.12.2024 |
Команда обраного президента США Дональда Трампа веде переговори з Білим домом та українськими чиновниками про шляхи завершення війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Джерела видання зазначають, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм наступником Майком Волтцем. Вони обговорювали актуальну інформацію, але поки що не зачіпали стратегію завершення війни або забезпечення перемир'я.
Неназваний високопоставлений співробітник адміністрації президента США Джо Байдена зазначив, що такі переговори дають змогу команді Трампа "не бути здивованою" будь-якими діями Білого дому щодо України до дня інавгурації нового президента.
"Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день", - наводить NBC News заяву одного з джерел.
Співрозмовники видання стверджують, що останні контакти між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом, а також їхніми радниками були конструктивними.
"Атмосфера взаємодії між українцями і командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", - розповідає ще одне джерело журналістів.
Також, як пише NBC News, найімовірніше, Трамп розуміє, що українці не є перешкодою для встановлення миру, проблема полягає в позиції російського диктатора Володимира Путіна.
Водночас джерела журналістів розповіли, що команда Трампа так і не презентувала Україні концептуальний або конкретний мирний план.
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