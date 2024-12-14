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ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
23:38 13.12.2024 |
Французький президент Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.
Про це, як пише "Європейська правда", розповів європейський дипломат на умовах анонімності, повідомляє кореспондентка "Радіо Свобода" у Брюсселі.
Публічно багато високопосадовців у ЄС кажуть, що ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.
Та, за словами співрозмовника "Радіо Свобода", ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців. А також - з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.
Ще двоє дипломатів також зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах.
Водночас, за їх словами, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.
Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи, "сповнених рішучості діяти", повідомляло інформагентство Reuters з посиланням на дипломатів.
Також інформагентство повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.
Макрон офіційно з конкретною пропозицією про надсилання місії на територію України поки що не виступав.
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