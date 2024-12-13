Фінансові новини
- |
- 13.12.24
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перший в історії єврокомісар з оборони поділився деталями зустрічей у Києві
16:48 13.12.2024 |
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, чия посада вперше з'явилася у Єврокомісії з початку цього місяця, під час візиту до Києва у п'ятницю обговорював європейську оборону, євроінтеграцію та промислову співпрацю з Україною.
Про це Кубілюс розповів у серії повідомлень у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Єврокомісар повідомив, що у той час, як Україна страждає від чергової масованої повітряної атаки з боку Росії, він прибув до Києва, щоб висловити солідарність ЄС.
Кубілюс зустрівся з віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, главою МЗС Андрієм Сибігою та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Зі Стефанішиною вони обговорили європейську оборону та європейську інтеграцію України, а Сибізі єврокомісар пообіцяв продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою незаконну агресію.
Зустріч зі Шмигалем єврокомісар описав як "дуже плідну". "Завдяки подальшій промисловій співпраці ми можемо просувати передові рішення і зміцнювати транскордонні ланцюги постачання оборонної продукції. Офіс оборонних інновацій ЄС повною мірою використовує цей потенціал", - відзначив Кубілюс.
Зазначимо, посада єврокомісара з питань оборони у новому складі Єврокомісії, який почав роботу 1 грудня, з'явилася вперше з огляду на погіршення безпекової ситуації у світі та все більш агресивну Росію.
Нагадаємо, у п'ятницю Кубілюс був змушений зустріти ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Кубілюс раніше заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії, та пояснював, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший в історії єврокомісар з оборони поділився деталями зустрічей у Києві
ТОП-НОВИНИ
|РФ випустила по Україні 93 ракети, вдалося збити 81, зокрема за допомогою F-16 - Зеленський
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
|Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЗМІ: в РФ вбили конструктора, який модернізовував ракети
|НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% усупереч очікуванням ринку про збереження її на рівні 13%
|В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг – Гетманцев
|Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу
|У Мінфіні запевняють, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
Бізнес
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі