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АНАЛІТИКА

РФ випустила по Україні 93 ракети, вдалося збити 81, зокрема за допомогою F-16 - Зеленський

 

За попередніми даними, під час останнього обстрілу РФ задіяла 93 ракети та близько 200 безпілотників, 81 ракету вдалося збити, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Черговий російський ракетний удар по Україні. Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Президент наголосив, що потрібна потужна реакція світу на масований удар, оскільки тільки так можна зупинити терор.

"Це такий "мирний" план Путіна - знищити все. Це так він хоче "перемовин" - тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність", - пояснив Зеленський.

Він додав, що якщо лідери бояться реагувати або звикають до терору, Володимир Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. За словами Зеленського, Україні потрібні системи ППО "Patriot", "щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети". Крім цього, слід посилювати санкції проти Росії, щоб реально впливати на російське виробництво ракет.

"Балачки Путіна не зупиняють - потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор", - наголосив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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