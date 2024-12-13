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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
08:49 13.12.2024 |
Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS і не тільки.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.
За словами Блінкена, пакет оцінюють у 500 млн доларів США. До нього увійшли:
* боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);
* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
* високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
* безпілотні літальні апарати (UAS);
* захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);
* високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
* легкі тактичні транспортні засоби;
* засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
* протитанкові системи Javelin і AT-4;
* ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);
* боєприпаси для стрілецької зброї;
* гранати та навчальне обладнання; обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
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