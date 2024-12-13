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АНАЛІТИКА

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

 

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS і не тільки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.

За словами Блінкена, пакет оцінюють у 500 млн доларів США. До нього увійшли:

* боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);

* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

* високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

* безпілотні літальні апарати (UAS);

* захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);

* високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

* легкі тактичні транспортні засоби;

* засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);

* протитанкові системи Javelin і AT-4;

* ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);

* боєприпаси для стрілецької зброї;

* гранати та навчальне обладнання; обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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