Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу

Міністри закордонних справ Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Франції разом із топдипломаткою ЄС Каєю Каллас пообіцяли збільшити допомогу Україні.

Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі з главою МЗС Андрієм Сибігою в Берліні в четвер, 12 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Міністри у заяві наголосили, що цілі всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України та міцної безпеки для Європи є нероздільними, тому "Україна має перемогти".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, зокрема членства в НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз", - підкреслили вони.

Міністри також пообіцяли посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, зокрема й "шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування".

Очільники дипломатії шести країн Європи вказали на необхідність і далі стримувати нарощування військового потенціалу Росії та посилювати тиск на джерела доходів Кремля.

"Не може бути жодних переговорів про мир в Україні без українців і без європейців на їхньому боці. Ми віддані наданню Україні залізних гарантій безпеки, включно з надійним довгостроковим наданням військової та фінансової підтримки", - йдеться у спільній заяві.

Сибіга вирушив до Берліна в четвер, аби обговорити з європейськими колегами подальшу підтримку України в протидії російській агресії, підвищення ціни війни для Росії та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.