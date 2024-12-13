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Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
23:37 12.12.2024 |
Міністри закордонних справ Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Франції разом із топдипломаткою ЄС Каєю Каллас пообіцяли збільшити допомогу Україні.
Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі з главою МЗС Андрієм Сибігою в Берліні в четвер, 12 грудня, повідомляє "Європейська правда".
Міністри у заяві наголосили, що цілі всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України та міцної безпеки для Європи є нероздільними, тому "Україна має перемогти".
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, зокрема членства в НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз", - підкреслили вони.
Міністри також пообіцяли посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, зокрема й "шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування".
Очільники дипломатії шести країн Європи вказали на необхідність і далі стримувати нарощування військового потенціалу Росії та посилювати тиск на джерела доходів Кремля.
"Не може бути жодних переговорів про мир в Україні без українців і без європейців на їхньому боці. Ми віддані наданню Україні залізних гарантій безпеки, включно з надійним довгостроковим наданням військової та фінансової підтримки", - йдеться у спільній заяві.
Сибіга вирушив до Берліна в четвер, аби обговорити з європейськими колегами подальшу підтримку України в протидії російській агресії, підвищення ціни війни для Росії та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.
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