Фінансові новини
- |
- 12.12.24
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
16:58 12.12.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп не розуміє, чому Сполучені Штати дали дозвіл Україні бити вглиб російської території американськими ракетами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Time у публікації, присвяченій визнанню Трампа людиною року.
Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва на російську територію.
"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо?", - запитав він.
Трамп також повторив, що хоче зупинити російсько-українську війну, тому що смерть такої великої кількості людей - це божевілля.
Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волтц у листопаді заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
|ЗМІ: в РФ вбили конструктора, який модернізовував ракети
|НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% усупереч очікуванням ринку про збереження її на рівні 13%
|В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг – Гетманцев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Мінфіні запевняють, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
|Міністр фінансів: Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року
Бізнес
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років
|OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
|Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт