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ЗМІ: в РФ вбили конструктора, який модернізовував ракети
16:49 12.12.2024 |
У російському Підмосков'ї застрелили заступника генерального конструктора і керівника відділу програмного забезпечення Московського дослідно-конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського, повідомляють у четвер, 12 грудня, українські медіа. Зокрема, про це пишуть "Укрінформ", "Суспільне" та "Українська правда", посилаючись на джерела в українських спецслужбах.
За їхніми даними, заступника генерального конструктора було застрелено у Кузьминскому лісопарку поблизу Котельників, що в Підмосковʼї. Як зазначають джерела видань, до ліквідації Шатського може бути причетне Головне управління розвідки міноборони України.
Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69
Зазначається, що Шатський був керівником відділу функціонального програмного забезпечення московського дослідно-конструкторського бюро "Марс", яке є дочірнім підприємством російського державного холдингу з атомної енергії "Росатом".
За даними ЗМІ, він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69. Шатського вважали головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в БпЛА та в інші російські літальні та космічні апарати.
"Кожна особа, яка так чи інакше причетна до розвитку російського ВПК і таким чином підтримує російську агресію проти України є законною ціллю для Сил Оборони", - зазначив співрозмовник "Суспільного".
КБ "Марс", де працював Шатський, розробляє бортові системи автоматичного управління і навігації для авіаційних і космічних літальних апаратів. З грудня 2017 року бюро перебуває у підпорядкуванні російської держкорпорації "Росатом".
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