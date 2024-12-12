НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% усупереч очікуванням ринку про збереження її на рівні 13%

Правління Національного банку України (НБУ) у четвер підвищило облікову ставку до 13,5% річних, реагуючи на зростання інфляції до 11,2% за підсумками листопада, хоча більшість учасників очікувала збереження облікової ставки регуляторів на рівні 13%.

"З метою збереження стійкості валютного ринку, недопущення розбалансування очікувань та поступового приведення інфляції до цілі правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%", - ідеться у пресрелізі регулятора на його сайті.

"НБУ бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до 5% цілі на горизонті політики", - додали в центробанку.

На думку регулятора, підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань і підтримає реальну дохідність гривневих інструментів.

"Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно - сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції", - наголошується в релізі.

НБУ зазначає, що забезпечення стійкості валютного ринку й надалі залишатиметься важливим чинником повернення інфляції на траєкторію зниження. Зазначається, що регулятор має значні спроможності в компенсації структурного дефіциту валюти в приватному секторі та згладжуванні надмірних курсових коливань, завдяки достатнім обсягам міжнародної допомоги.

Нацбанк нагадав, що в листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному виразі. З одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв. Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю.

"З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов'язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди. Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів", - констатував Нацбанк.

Як повідомлялося, правління НБУ 31 жовтня ухвалило рішення зберегти облікову ставку 13% і заявило про наміри утримувати її на цьому рівні до літа 2025 року, тоді як раніше центробанк планував повернутися до її ослаблення з першого кварталу 2025 року.

