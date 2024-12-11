Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості

Наразі єдина відома ракета "Рута" - це Ruta від Destinus і частково розкритими характеристиками та дуже детальними зображеннями.

Окрім "Паляниці" про яку стало відомо на День Незалежності та ще крилатої ракети чи ракета-дрона "Пекла", що був офіційно продемонстрований 6 грудня, цього року стало відомо і про ще одну розробку - ракети "Рута".

Про це під час виступу повідомив Володимир Зеленський на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року, який зазначив, що "Рута" проходить успішні випробування. І хоча жодних інших деталей щодо нового засобу ураження ворога сказано не було, але виріб у вигляді крилатої ракети чи реактивного дрона під назвою "Рута" відомий та публічний і є результатом роботи стартапа Destinus.

Офіційне зображення "Рути" від Destinus

Нагадаємо, що про роботу Destinus, яка заснована Михаїлом Кокоричем, що втік з путінської Росії та заснував компанію у Європі, стало відомо ще на початку цього року. Тоді було повідомлено, що компанія вже посилює Україну гвинтовими БПЛА Lord із дальністю 750-2000 км, а постачання виробу під назвою Ruta розпочалось з початку 2024 року.

Наведений опис "Рути" був доволі стислий - це реактивний дрон, який має дальність польоту у 300 км. Серед задач - ударні, розвідувальні або бути просто мішенню для тренувань. Але згодом компанія опублікувала на своєму сайті доволі детальні зображення своїх виробів, включно із цим "дроном", який виглядає, як традиційна крилата ракета.

Більше того була показана схема побудови, на якій видно всі основні компоненти "Рути" - бойову частину, фіксоване крило, паливний бак, блок електроніки та малогабаритний турбореактивний двигун. Серед загального опису вказано те, що "Рута" стартує за допомоги ракетного прискорювача має низьку вартість для її розмірів, корисного навантаження та швидкості.

Але значення цих параметрів озвучені не були. А позиціонується розробка все рівно, як дрон, який може мати різне корисне навантаження, наприклад, розвідувальне, можливість повертатись й сідати на парашуті.

Також на виставці Eurosatory 2024 демонструвався зразок із трохи іншою конструкцією, який цілком може бути макетом у масштабі 1:1. Тобто вочевидь мова йде про вагу бойової частини у межах десятків кілограмів, можливо, враховуючи дальність до 300 км - ближе до сотні.

Таким чином головна перевага та можливість "Рути" - це високошвидкісний політ у межах 500-800 км/год, що дозволяє зменшити ефективність російських аналогів "мобільних вогневих груп" та повністю виключити з переліку російського "антидронового" ППО вертольоти.