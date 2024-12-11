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Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
12:51 11.12.2024 |
Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.
За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти будуть використані на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги"
У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США - ред.) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.
Окрім цього парламент затвердив 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США - ред.) на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".
Зауважимо, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день. Аби це рішення набуло чинності, за нього ще має проголосувати Сенат Канади, що очікується найближчим часом.
Додамо, що з лютого 2022 року Канада вже надала Україні 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги, що є найвищим показником у світі в перерахунку на душу населення.
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