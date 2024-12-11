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АНАЛІТИКА

Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів

 

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти будуть використані на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги"

У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США - ред.) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

Окрім цього парламент затвердив 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США - ред.) на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".

Зауважимо, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день. Аби це рішення набуло чинності, за нього ще має проголосувати Сенат Канади, що очікується найближчим часом.

Додамо, що з лютого 2022 року Канада вже надала Україні 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги, що є найвищим показником у світі в перерахунку на душу населення.
Ключові теги: Канада
 

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