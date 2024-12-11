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Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
12:31 11.12.2024 |
Сирійські повстанці, які прийшли до влади в Дамаску, отримали безпілотники та іншу підтримку українських розвідників, які прагнули підірвати позиції Росії та її сирійських союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.
За словами обізнаних джерел видання, українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому направила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 FPV-дронів до штаб-квартири повстанців у сирійському Ідлібі, щоб допомогти "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), провідному повстанському угрупуванню, що базується там.
Допомога з Києва відіграла лише скромну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада, вважають західні розвідувальні джерела. Але вона була примітна як частина ширших українських зусиль із прихованого удару по російських операціях на Близькому Сході, в Африці та всередині самої Росії.
Підготовка
Як зазначає автор матеріалу Девід Ігнатіус, таємна програма допомоги України в Сирії не була секретом, хоча високопосадовці адміністрації Байдена неодноразово заявляли, що вони не знали про це. "Мотивація України очевидна: зіткнувшись із російським тиском усередині своєї країни, українська розвідка шукала інші фронти, де вона могла б розбити носа Росії та підірвати її клієнтів", - йдеться у статті.
Українці оголосили про свої наміри. Kyiv Post у статті від 3 червня процитувало джерело в українській військовій розвідці ГУР, яке повідомило газеті, що "з початку року [сирійські] повстанці, які підтримують українські оперативники, завдали численних ударів по російським військовим об'єктам, представленим у регіоні".
Ця стаття включала посилання на відеокадри, на яких були показані атаки на кам'яний бункер, білий фургон та інші цілі, які були вражені повстанцями, що підтримуються Україною в Сирії. У статті йшлося про те, що операція в Сирії проводилася спеціальним підрозділом, відомим як "Хімік" у складі ГУР, "у співпраці з сирійською опозицією".
Російські офіційні особи вже кілька місяців скаржилися на дії українських воєнізованих формувань у Сирії. ".
Не тільки Сирія
Операція в Сирії - не єдиний випадок, коли українська військова розвідка діє за кордоном, переслідуючи російських злочинців. У серпні Україна допомогла повстанцям на півночі Малі влаштувати засідку на російських найманців із групи "Вагнера". В результаті атаки 27 липня загинули 84 оперативники Вагнера та 47 малійців.
Андрій Юсов, представник ГУР, через кілька днів заявив, що малійські повстанці "одержали необхідну інформацію, і не просто інформацію, яка дозволила провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців". Після атаки Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною.
У квітні 2023 року Буданов пообіцяв, що Україна переслідуватиме росіян, винних у військових злочинах "у будь-якій частині світу".
Нагадаємо, сирійські повстанці в ході блискавичного наступу повалили диктатора Бараша Асада, який був змушений тікати і зараз переховується на території Росії. У Москві Асад отримав притулок від свого союзника Путіна .
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