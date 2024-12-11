Держдепартамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Держдепартамент США попередньо схвалив продаж уряду України супутнього обладнання для техобслуговування винищувачів F-16. Орієнтовна вартість пакету становить 266,4 млн. доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

Агентство видало необхідний сертифікат і повідомило про це американський Конгрес.

Зазначається, що офіційний Київ звернувся до США з проханням придбати та забезпечити:

* об'єднану систему планування місій (JMPS);

* прості ключові завантажувачі (SKL) AN/PYQ-10;

* незначні модифікації винищувачів та їхню технічну підтримку;

* програму вдосконалення компонентів двигуна (CIP);

* запасні та ремонтні частини, витратні матеріали й аксесуари;

* підтримку ремонту та повернення;

* програмне забезпечення для озброєння, обладнання для підтримки програмного забезпечення для озброєння, а також засекречене та * незасекречене програмне забезпечення та підтримку доставки;

* засекречені та незасекречені публікації та документацію;

* підготовку особового складу і тренувальне обладнання;

* дослідження та огляди;

* інженерно-технічні послуги уряду США;

* послуги з ремонту та обслуговування літаків F-16, F-17, F-18, F-20;

* інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також інші пов'язані з ними елементи логістики та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість усього заявленого обладнання становить 266,4 мільйона доларів.

Головними підрядниками заявлені компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас) та Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут).

Зазначається, що цей пакет допомоги покращить здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надаючи їй більш потужну систему протиповітряної оборони для виконання місій з самооборони і забезпечення регіональної безпеки.

Винищувачі F-16 для України

У травні 2023 року Україна та західні партнери створили т.зв. "авіаційну коаліцію", завданням якої є посилення Повітряних сил західними винищувачами.

У серпні цього року в Україну прибули перші винищувачі F-16, які передали Данія та Нідерланди. Вони результативно відбивали масовані ракетні атаки Росії влітку-восени.

Днями Україна отримала другу партію F-16 від Данії.

За даними ЗМІ, Повітряні сили зможуть сформувати ескадрилью винищувачів F-16 (від 8 до 30 і більше одиниць) не раніше весни-літа 2025 року.

Наразі озна з груп українських пілотів продовжує навчання в Аризоні та прибуде до України на початку наступного року.