Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу

Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг" у Національному банку України у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", документ передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій, зокрема запроваджує місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт встановлюють у розмірі 150 тис. грн за місяць із 1 лютого і знижують до 100 тис. грн із 1 червня.

Йдеться не тільки про перекази з картки на картку - P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн за місяць в одному банку, - а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Учасники підписання додали, що в разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів ліміти для клієнтів встановлюватимуть індивідуально з урахуванням рівня доходів, інформацію про які планують збирати автоматично з наявних ресурсів.

Окрім того, документ встановлює підходи до обміну банківською інформацією і передбачає посилення контролю за діяльністю фізосіб-підприємців, обмежує відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів трьома в одній валюті та посилений контроль платежів уночі.

Підписанти меморандуму просять у співпраці з Нацбанком створити централізований реєстр сумнівних клієнтів ("дропів") і надати учасникам доступ до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу "Дія" про дохід клієнта, судові справи тощо.

Голова НБУ Андрій Пишний під час підписання висловив сподівання, що до меморандуму приєднаються інші банки, а також небанківські учасники ринку платіжних послуг, тоді як голова АУБ Андрій Дубас припустив, що переважна більшість, а можливо, й увесь 61 банк підпишуть документ.

Голова НАБУ Володимир Мудрий наголосив, що ця угода не порушує конкуренції на ринку, кожен банк буде й надалі встановлювати власні тарифи, проте вводить єдиний бар'єр на шляху зловживання платіжною системою.

"Ми очікуємо, що 9 із 10 клієнтів не відчують змін", - сказав під час підписання член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

За словами Дубаса, статус "високого" ризику має тільки близько 1% клієнтів.

Пишний зазначив, що в разі успішності меморандуму він може замінити відповідну регуляцію Національного банку, дія якої спливає 1 квітня наступного року.

Голова Нацбанку спростував інформацію про нібито наявність загроз тим банкам, які відмовляться від підписання меморандуму.

Учасники підписання також зазначили, що одна з головних цілей цього меморандуму - збільшення надходжень до держбюджету.

Мудрий уточнив, що цей меморандум діятиме на період воєнного стану або до запровадження реєстру "дропів". За даними Нацбанку, такий реєстр може запрацювати в другому кварталі 2026 року.

Як повідомлялося, НБУ з 1 жовтня 2024 року встановив на пів року ліміт у 150 тис. грн за місяць для вихідних переказів фізичних осіб із картки на картку (P2P, person-to-person), хоча до цього розглядав жорсткіше обмеження - 100 тис. грн. "Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, і до осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження", - ішлося в пресрелізі регулятора.

Зазначається, що до ліміту не враховують перекази коштів клієнта між власними рахунками в одному банку, а також він не стосується переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються, уточнював Нацбанк.

НБУ зазначав, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначену суму.

На думку центробанку, запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело на фінринку, у перший місяць нацбанківських обмежень обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.