Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо керівника АМКУ: його підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, не називаючи прізвища підозрюваного.

Обставини справи вказують, що йдеться про голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. З 2008 року він працював в органах прокуратури, а з липня 2019 року указом президента Володимира Зеленського був призначений на посаду голови Донецької ОДА, де працював до призначення головою АМКУ у вересні 2023 року.





При цьому вартість необґрунтованих активів у підозрі Кириленку зросла: у серпні детективи НАБУ повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн.

Як встановило слідство, у 2020-2023 Кириленко на посаді голови Донецької ОВА набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

* 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

* будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

* 2 гаражних бокси;

* 6 паркомісць;

* 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

* автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн. Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Як повідомлялося, раніше НАБУ та САП просили суд взяти голову АМКУ Кириленка під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 120 мільйонів гривень. Але на засіданні 28 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив інший запобіжний захід - заставу у розмірі 30 мільйонів гривень без взяття під варту. Заставу внесли в той же день, коли і обрали запобіжний захід.

У чому звинувачують голову АМКУ Кириленка?

Як повідомлялося, 14 серпня детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.