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ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
15:41 09.12.2024 |
Рада ЄС схвалила новий платіж для України у рамках програми Ukraine Facility загальною вартістю 50 млрд євро - згідно з рішенням наша держава незабаром отримає понад 4,2 млрд євро грантів та кредитів на підтримку своєї макрофінансової стабільності.
Про це у понеділок повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".
Ухвалюючи це рішення, Рада ЄС дійшла до висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи для отримання нового траншу допомоги.
Рада ЄС також наголосила на важливості якнайшвидшого виділення коштів, враховуючи складну фіскальну ситуацію в Україні.
Україна отримує кошти, виконуючи умови відповідно до плану щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.
У травні 2024 року Рада ЄС дійшла висновку, що український план реформ відповідає передумовам для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки, а в серпні було виплачено перший транш ЄС.
Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.
З моменту набуття чинності програми ЄС вже виділив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший транш у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро - у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро - у вигляді кредитів.
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