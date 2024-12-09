Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті (LTFC) на рівні "Обмежений дефолт" (RD) в очікуванні завершення реструктуризації зобов'язань, за якими Україна вже зупинила виплати або заявила про їхнє зупинення в майбутньому.

"РДЕ LTFC України залишатиметься "RD" доти, доки Fitch не ухвалить рішення про завершення обміну та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", - йдеться в повідомленні агентства на його сайті.

Fitch нагадало, що Україна продовжує процес реструктуризації свого зовнішнього комерційного боргу. Після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року уряд розпорядився тимчасово призупинити виплати за зовнішнім комерційним кредитом Cargill на $0,7 млрд із 3 вересня 2024 року, єврооблігаціями "Укренерго" з держгарантією на $825 млн із 9 листопада 2024 року та ВВП-варантами з 31 травня 2025 року.

Крім того агентство підтвердило РДЕ за місцевими кредитами "CCC+". "Більш високий довгостроковий РДЕ в національній валюті відображає тривале обслуговування Україною боргу в національній валюті в рамках поточного процесу реструктуризації зовнішнього комерційного боргу, що підтверджує наші очікування преференційного режиму за борговими зобов'язаннями в національній валюті", - пояснило Fitch.

Воно зазначило, що структура заборгованості за ОВДП - лише 1,3% у нерезидентів за переважної частки в НБУ та вітчизняних банків, переважно державних, - обмежує вигоди України від будь-якої реструктуризації, оскільки створює потенційні фіскальні витрати (включно з рекапіталізацією банків) і ризики для стабільності фінансового сектору, заважаючи розвитку внутрішнього боргового ринку.

Fitch очікує, що війна триватиме до 2025 року в рамках поточних широких параметрів. "Незважаючи на деякі територіальні успіхи Росії з кінця 2023 року, військова підтримка Заходу і тверда рішучість повинні дати змогу Україні уникнути значних додаткових територіальних втрат", - вважає агентство.

Воно передбачає, що заявлена новою адміністрацією США мета припинити війну може призвести до узгодженого припинення вогню, але мирна угода малоймовірна через складні поступки, що вимагатимуться від обох сторін. Параметри узгодженого припинення вогню, включно з гарантіями безпеки для України і територіями, які залишаться під контролем Росії, залишаються невизначеними, додало Fitch.

За його оцінками, дефіцит державного бюджету залишиться високим - 19,1-19,2% ВВП у 2024-2025 роках, незважаючи на нещодавно схвалене підвищення податків, через високі витрати на оборону та очікуване скорочення іноземних грантів. Значна фіскальна консолідація буде обмежена продовженням війни, а також витратами на відновлення в разі тривалого припинення вогню, що, ймовірно, збереже високу залежність від іноземного фінансування.

Згідно з прогнозами Fitch, борг України зросте до 90,8% ВВП у 2024 році з 84,4% у 2023 році, водночас 77% зовнішнього боргу має високий ступінь пільговості, 74% номіновано в доларах США. Агентство додає, що невизначеність щодо зовнішнього фінансування в найближчому майбутньому ослабла, оскільки G7, ймовірно, надасть близько $50 млрд у вигляді кредитів, забезпечених доходами від заморожених російських суверенних активів.

Fitch також очікує збільшення дефіциту рахунку поточних операцій, що збільшиться до 8,4% ВВП у 2024 році та до 13,6% ВВП у 2025 році, тому що обмеження виробничих потужностей (наприклад, трудових та енергетичних) стримуватимуть зростання експорту. Зростання споживчих витрат, військовий імпорт, ослаблення валютних обмежень і прогнозоване зниження дотацій переважать прогнозоване зниження імпорту послуг від українців за кордон, додало агентство.

За його оцінками, офіційне фінансування покриє потреби в зовнішніх запозиченнях: міжнародні резерви зростуть до $42 млрд у 2024 році з $40,5 млрд у 2023 році.

Fitch також прогнозує, що інфляція становитиме в середньому 9,3% 2025 року порівняно з 6,2% 2024 року, адже швидке зростання зарплат на тлі браку робочої сили та невідповідності кваліфікації може підтримувати ціновий тиск на внутрішній попит.

Водночас зростання сповільниться у 2025 році до 2,9% з 4% у 2024 році через дефіцит робочої сили та енергоносіїв.

"Міцне і надійне припинення вогню може значно підвищити перспективи зростання в країні у 2025-2026 роках", - зазначило агентство.