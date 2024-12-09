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Трамп не виключив можливість зменшення допомоги Україні
08:54 09.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп допускає скорочення допомоги Україні. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.
На питання інтерв'юера у програмі "Зустріч із пресою", чи повинна Україна приготуватися до скорочення допомоги від США після його повернення в офіс, Трамп відповів: "Можливо. Авжеж" ("Probably. Sure" мовою оригіналу).
Щодо війни РФ проти України та своїх попередніх заяв, що він може закінчити її за 24 години, обраний президент США сказав: "Що ж, я намагаюся, я намагаюся закінчити її, якщо я зможу".
Також він повідомив, що не говорив з Володимиром Путіним останнім часом. На уточнююче запитання, чи він говорив з Путіним після свого повторного обрання на пост голови держави, він відповів: "Я не хочу говорити нічого про це, тому що я не хочу робити нічого, що може зашкодити переговорам".
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