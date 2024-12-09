Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп не виключив можливість зменшення допомоги Україні

 

Обраний президент США Дональд Трамп допускає скорочення допомоги Україні. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

На питання інтерв'юера у програмі "Зустріч із пресою", чи повинна Україна приготуватися до скорочення допомоги від США після його повернення в офіс, Трамп відповів: "Можливо. Авжеж" ("Probably. Sure" мовою оригіналу).

Щодо війни РФ проти України та своїх попередніх заяв, що він може закінчити її за 24 години, обраний президент США сказав: "Що ж, я намагаюся, я намагаюся закінчити її, якщо я зможу".

Також він повідомив, що не говорив з Володимиром Путіним останнім часом. На уточнююче запитання, чи він говорив з Путіним після свого повторного обрання на пост голови держави, він відповів: "Я не хочу говорити нічого про це, тому що я не хочу робити нічого, що може зашкодити переговорам".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на 06.12.24, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на 06.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес