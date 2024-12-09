Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Axios: Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, та Макрон переконав

 

Президент Франції Емманюель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа в рамках візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило агентство Axios з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Одне джерело повідомило, що спочатку Трамп не погоджувався на зустріч, але врешті-решт змінив свою думку.

Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною".

Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.

Зеленський повідомив, що зустріч була "хорошою і продуктивною", і додав, що вони обговорили ситуацію на місцях і "справедливий мир", а також домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на 06.12.24, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на 06.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес