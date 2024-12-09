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Axios: Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, та Макрон переконав
08:48 09.12.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа в рамках візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомило агентство Axios з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".
Одне джерело повідомило, що спочатку Трамп не погоджувався на зустріч, але врешті-решт змінив свою думку.
Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною".
Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.
Зеленський повідомив, що зустріч була "хорошою і продуктивною", і додав, що вони обговорили ситуацію на місцях і "справедливий мир", а також домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.
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