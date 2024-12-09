Axios: Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, та Макрон переконав

Президент Франції Емманюель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа в рамках візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило агентство Axios з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Одне джерело повідомило, що спочатку Трамп не погоджувався на зустріч, але врешті-решт змінив свою думку.

Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною".

Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.

Зеленський повідомив, що зустріч була "хорошою і продуктивною", і додав, що вони обговорили ситуацію на місцях і "справедливий мир", а також домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.