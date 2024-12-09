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Ракети для HIMARS, дрони і обладнання. У Байдена оголосили новий пакет допомоги Україні
08:36 09.12.2024 |
Адміністрація президент США Джо Байдена сьогодні, 7 грудня, оголосила про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги. Він надається через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI), й обсягом на 988 мільйонів доларів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про значний новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією", - йдеться в заяві канцелярії американського лідера.
Зазначається, що пакет допомоги має забезпечити Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних систем.
"Цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, щоб допомогти Україні відновити свої Збройні сили та розбудувати та підтримувати бойову міць", - розповіли в Білому домі.
У пакет увійшли:
* боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),
* безпілотні авіаційні системи,
* обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.
В Білому домі додали, що це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Байдена.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні", - додали у Байдена.
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