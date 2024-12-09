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Від початку повномасштабної війни загинуло 43 тис. українських воїнів - Зеленський
08:31 09.12.2024 |
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 43 тисячі воїнів, зафіксовано 370 тис. випадків надання допомоги пораненим військовим, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії близько 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у неділю.
За його словами, одна з ключових відмінностей між російською армією і Силами оборони України - це рівень розвитку фронтової медицини, який значно вищий в українській армії.
Зеленський зазначив, що згідно з оновленими даними РФ втратила понад 750 тисяч людей, зокрема, 198 тисяч - убитих і понад 550 тисяч поранених.
"З вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитися до нестерпного", - наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп оцінив втрати України у війні в 400 тисяч солдатів, РФ - у 600 тисяч.
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