Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Від початку повномасштабної війни загинуло 43 тис. українських воїнів - Зеленський

08:31 09.12.2024 |

Україна

 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 43 тисячі воїнів, зафіксовано 370 тис. випадків надання допомоги пораненим військовим, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії близько 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, одна з ключових відмінностей між російською армією і Силами оборони України - це рівень розвитку фронтової медицини, який значно вищий в українській армії.

Зеленський зазначив, що згідно з оновленими даними РФ втратила понад 750 тисяч людей, зокрема, 198 тисяч - убитих і понад 550 тисяч поранених.

"З вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитися до нестерпного", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп оцінив втрати України у війні в 400 тисяч солдатів, РФ - у 600 тисяч.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на 06.12.24, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на 06.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес