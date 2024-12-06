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АНАЛІТИКА

Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів «Пекло»

16:32 06.12.2024 |

Політика

Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів «Пекло»

 

Президент України Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію дронів-ракет.

Як повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", дрон-ракета називається "Пекло", дальність - 700 км, швидкість - 700 км/год. Це принципово нове озброєння, було п'ять бойових застосувань, серед них успішні.

Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів «Пекло»

 

На церемонії передачі також були головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей Герман Сметанін і його заступниця Анна Гвоздяр.

Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів «Пекло»

 

У своєму телеграм-каналі Сметанін повідомив, що ракету-дрон з нуля створив український виробник протягом року.

Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів «Пекло»

 

"Пекло" не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження", - зазначив міністр. За його словами, "розробляють нові види бойової частини для розширення списку можливих об'єктів ураження".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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