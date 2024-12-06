Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів «Пекло»

Президент України Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію дронів-ракет.

Як повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", дрон-ракета називається "Пекло", дальність - 700 км, швидкість - 700 км/год. Це принципово нове озброєння, було п'ять бойових застосувань, серед них успішні.

На церемонії передачі також були головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей Герман Сметанін і його заступниця Анна Гвоздяр.

У своєму телеграм-каналі Сметанін повідомив, що ракету-дрон з нуля створив український виробник протягом року.

"Пекло" не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження", - зазначив міністр. За його словами, "розробляють нові види бойової частини для розширення списку можливих об'єктів ураження".