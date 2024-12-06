Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Салліван пообіцяв Єрмаку надати «лавину» військової допомоги Україні, - The Guardian

 

Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України. Вона включає "лавину" військової допомоги та масштабні нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, у четвер радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Їхня зустріч тривала більше години. За підсумками зустрічі старший радник Байдена пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

Окрім цього, Сполучені Штати обіцяють підтримати Україну в її кадровому питанні, пропонуючи навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території.

Це відбувається паралельно з вже практично остаточною домовленістю про виділення 20 млрд доларів кредитних коштів, які будуть погашені за рахунок заморожених російських активів.

The Guardian додає, що США пов'язують це з низкою нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, щоб ускладнити можливості Росії продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.

Цей останній крок Білого дому було зробено трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, після чого США можуть представити абсолютно нову стратегію повного припинення вогню.

Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка планує повністю використати 61 млрд доларів призначених Україні, які були схвалені Конгресом. За його словами, кошти будуть спрямовані на постачання зброї.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон, він же представник Республіканської партії, заявив, що Конгрес США не голосуватиме за додаткову допомогу Україні. Він додав, що законодавці чекають вказівки щодо цього питання від нового президента США Дональда Трампа.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5975
  0,0653
 0,16
EUR
 1
 43,8146
  0,1103
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес