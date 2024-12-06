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Салліван пообіцяв Єрмаку надати «лавину» військової допомоги Україні, - The Guardian
09:48 06.12.2024 |
Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України. Вона включає "лавину" військової допомоги та масштабні нові санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як пише видання, у четвер радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Їхня зустріч тривала більше години. За підсумками зустрічі старший радник Байдена пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.
Окрім цього, Сполучені Штати обіцяють підтримати Україну в її кадровому питанні, пропонуючи навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території.
Це відбувається паралельно з вже практично остаточною домовленістю про виділення 20 млрд доларів кредитних коштів, які будуть погашені за рахунок заморожених російських активів.
The Guardian додає, що США пов'язують це з низкою нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, щоб ускладнити можливості Росії продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.
Цей останній крок Білого дому було зробено трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, після чого США можуть представити абсолютно нову стратегію повного припинення вогню.
Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка планує повністю використати 61 млрд доларів призначених Україні, які були схвалені Конгресом. За його словами, кошти будуть спрямовані на постачання зброї.
Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон, він же представник Республіканської партії, заявив, що Конгрес США не голосуватиме за додаткову допомогу Україні. Він додав, що законодавці чекають вказівки щодо цього питання від нового президента США Дональда Трампа.
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