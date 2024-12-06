ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник з національної безпеки Майк Волтц зустрілися у Вашингтоні 4 грудня.

Телеканал CNN із посиланням на інформацію трьох ознайомлених співрозмовників розповів деталі зустрічі, передає "Європейська правда".

Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що зустріч, на якій також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, не мала на меті обговорення потенційного мирного плану або врегулювання війни.

Натомість, як він розповів, українські посадовці намагалися дати Волтцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння.

За словами одного зі співрозмовників, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися задоволені зустріччю.

Співрозмовники журналістів зазначили, що зустріч тривала понад годину та була зосереджена, насамперед, на оцінці українцями стану справ на полі бою, а також на тому, на які зміни очікує Україна після приходу до влади команди Трампа.

Вони також стверджують, що українська делегація запропонувала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в деталі.

Також співрозмовники зауважили, що під час візиту українська делегація не зустрічалася з новим посланцем Трампа в Україні Кітом Келлоггом, хоча раніше низка ЗМІ писала про це.

Як акцентував один зі співрозмовників - Келлог вже приїжджав в Україну в минулому, і Єрмак знає його, тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових стосунків.