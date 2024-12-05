Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 22:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон №12232 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобовʼязаннями.
Документом вводиться нове поняття - "умовні боргові зобовʼязання", що обмежує право кредиторів вимагати повернення таких зобовʼязань державою.
Кредитори зможуть вимагати від держави повернення суми кредиту користуючись з коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування збитків, заподіяних внаслідок збройної агресії Росії проти України.
Таким чином, законом встановлено, що кредит на $50 млрд, який країни G7 планують надати Україні, не будуть обліковуватись як державний борг. Україна не повертатиме цей кредит до того часу, поки не отримає репарації від Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Конгрес США не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Трампа, - спікер Джонсон
|Україна розширила виробництво ракет «Нептун», а «Паляниця» вийшла в серію
|Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
|Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
|Нідерланди передадуть Україні протимінні кораблі
|Україна підписала кредитну угоду з ЄС про залучення до EUR35 млрд у межах ініціативи G7
Бізнес
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора