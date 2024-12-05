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АНАЛІТИКА

Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12232 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобовʼязаннями.

Документом вводиться нове поняття - "умовні боргові зобовʼязання", що обмежує право кредиторів вимагати повернення таких зобовʼязань державою.

Кредитори зможуть вимагати від держави повернення суми кредиту користуючись з коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування збитків, заподіяних внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Таким чином, законом встановлено, що кредит на $50 млрд, який країни G7 планують надати Україні, не будуть обліковуватись як державний борг. Україна не повертатиме цей кредит до того часу, поки не отримає репарації від Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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