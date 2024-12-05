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Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
Перші два роки суд присяжних розглядатиме лише справи, пов'язані з правопорушеннями, за які передбачено довічне позбавлення волі, розповів один з авторів законопроєкту Павло Фролов (фракція "Слуга народу").
"Ухвалено сьогодні два законопроєкти в першому читанні, вони запроваджують класичний суд присяжних... Цими законопроєктами передбачено, що перші два роки суд присяжних розглядатиме (за заявою обвинуваченого, тобто має бути згода обвинувачення...) лише ті справи, за які передбачено довічне позбавлення волі", - сказав Фролов на брифінгу в четвер.
За словами народного депутата, після закінчення двох років суд присяжних зможе розглядати справи, пов'язані з тяжкими злочинами, "за які передбачено покарання від 10 років".
Парламентарій звернув увагу, що законопроєкт визначає, які справи суд присяжних не може розглядати, серед них корупційні злочини.
Фролов розповів, що суд присяжних складатиметься з восьми присяжних і двох запасних на випадок, "якщо хтось вибуває за станом здоров'я або у зв'язку з якимись важливими обставинами". Він наголосив, що рішення про винуватість особи ухвалюватимуть саме присяжні. За словами Фролова, особу визнають винною у вчиненні відповідного правопорушення, якщо за це проголосували сім із восьми або всі вісім присяжних.
"Передбачено, що присяжні - це обов'язок... За рахунок реєстру виборців, за рахунок реєстру платників податків буде сформовано реєстр кандидатів у присяжні, до якого будуть внесені... громадяни старші 21 року", - зазначив Фролов.
За словами народного депутата, законопроєкт передбачає надання присяжним під час виконання їхніх обов'язків гарантій недоторканності, як у суддів.
"Також передбачено надати їм фінансові гарантії на рівні судді першої інстанції (тобто 63 тис. грн - оплата судді першої інстанції на місяць) відповідно до днів, коли присяжних залучають до виконання обов'язків у суді", - зазначив Фролов.
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