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АНАЛІТИКА

Конгрес США не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Трампа, - спікер Джонсон

 

Питання додаткової допомоги Україні не винесуть на голосування в Конгресі США. Законодавці чекають на вказівки щодо цього питання від нового президента Дональда Трампа.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Джонсон заявив, що не планує виносити додаткову допомогу Україні на голосування в Палаті представників США.

"Джо Байдену (нинішній президент США, - ред.) не належить ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, ми зачекаємо і будемо виконувати вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього", - зауважив спікер.

Зауважимо, що інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа планується на 20 січня 2025 року.

Нагадаємо, що не так давно Байден звернувся до Конгресу про додаткове фінансування для України на 2025 рік. Він говорив про суму у 24 млрд доларів.

Як відомо, минулий запит Байден до Конгресу на більш як 60 млрд доларів для додаткової допомоги Україні також зіткнувся з опором з боку спікера Джонсона у палаті представників США.

Через це тоді розгляд цього питання розтягнувся на пів року. Що своєю чергою призвело до проблем на фронті для українських військових.

Зазначимо, що наразі адміністрація Байдена прагне витратити на підтримку України всі раніше виділені Конгресом кошти до інавгурації Трампа. Тому, для продовження допомоги під час президентства Трампа американському Конгресу потрібно буде виділити нові кошти.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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