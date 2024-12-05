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АНАЛІТИКА

Україна розширила виробництво ракет «Нептун», а «Паляниця» вийшла в серію

 

Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

"Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях", - повідомили в міністерстві.

Водночас Міноборони повідомило, що ракетний безпілотник "Паляниця" вийшов у серійне виробництво.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, минулого місяця український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить максимум, щоб наростити власне виробництво гармат, а також артилерійських снарядів.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про виступ президента щодо української зброї.

Зауважимо також, що вчора президент Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема підіймалась тема ракетної програми України.

Водночас варто зауважити, що, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні було розроблено три аналоги китайського дрона Mavic.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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