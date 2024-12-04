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Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль

17:12 04.12.2024 |

Економіка

 

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Йдеться про 8 проєктів на підтримку державного та приватного секторів. Зокрема, у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм із розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що частина коштів є безповоротними грантами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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