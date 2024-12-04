Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
17:12 04.12.2024 |
Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Йдеться про 8 проєктів на підтримку державного та приватного секторів. Зокрема, у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм із розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Прем'єр наголосив, що частина коштів є безповоротними грантами.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
ТОП-НОВИНИ
|Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
|Нідерланди передадуть Україні протимінні кораблі
|Україна підписала кредитну угоду з ЄС про залучення до EUR35 млрд у межах ініціативи G7
|Смілянський після призначення уповноваженим із питань реформування митниці продовжить очолювати «Укрпошту»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Сибіга та Блінкен підписали документ про допомогу енергосистемі України на $825 мільйонів
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
|Допомога адміністрації Байдена Україні дасть більше можливостей Трампу зробити задумане - Келлог
|Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО – заява МЗС
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
Бізнес
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто