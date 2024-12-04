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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди передадуть Україні протимінні кораблі

 

У Нідерландах оголосили про наміри передати Україні два протимінні кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, нещодавно 35 українців завершили навчання на борту голландського "мисливця за мінами" Zr.Ms. Makkum.

Підготовка майбутнього екіпажу тривала понад два місяці і наразі завершилася.

В рамках підготовки інші країни-союзники по НАТО надали інструкторів і перекладачів.

Технічний персонал паралельно проходить підготовку в Академії ВМС у Бельгії.

Разом з бельгійськими та британськими кораблями ці голландські "мисливці за мінами" формують початок протимінного потенціалу України, зазначили в Міноборони.
 

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