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Нідерланди передадуть Україні протимінні кораблі
10:37 04.12.2024 |
У Нідерландах оголосили про наміри передати Україні два протимінні кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
Як зазначили у відомстві, нещодавно 35 українців завершили навчання на борту голландського "мисливця за мінами" Zr.Ms. Makkum.
Підготовка майбутнього екіпажу тривала понад два місяці і наразі завершилася.
В рамках підготовки інші країни-союзники по НАТО надали інструкторів і перекладачів.
Технічний персонал паралельно проходить підготовку в Академії ВМС у Бельгії.
Разом з бельгійськими та британськими кораблями ці голландські "мисливці за мінами" формують початок протимінного потенціалу України, зазначили в Міноборони.
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