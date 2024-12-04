Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Смілянський після призначення уповноваженим із питань реформування митниці продовжить очолювати «Укрпошту»
Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський збереже посаду CEO у компанії після призначення на посаду керівника штабу з реформи митниці.
"Сьогодні рішенням КМУ та керівництва держави мене призначено на посаду керівника штабу з реформи митниці, або, якщо офіційно, "урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів (на громадських засадах)", - написав Смілянський у вівторок.
Він заявив, що перед початком роботи хоче розставити всі крапки над "і".
"Я не йду з "Укрпошти". Продовжую виконувати обов'язки CEO, пришвидшувати доставку посилок, зменшувати черги, будувати поштовий банк тощо", - написав він.
На посаді керівника штабу з реформи митниці він працюватиме на громадських засадах.
Смілянський зазначив, що це призначення не було його ініціативою.
"Це не була моя ініціатива, проте я бачу чимало людей, які з комфортного дивана розповідають, як добре було б реформувати країну, але самі не йдуть цього робити. Я ж не хочу потім розповідати з часткою "би". Вважаю, що потрібно вкладати у справу свою репутацію й намагатися зробити неможливе можливим. Ніхто не гарантує успіху, але варто хоча б спробувати", - написав він, висловивши подяку керівництву за довіру.
Раніше повідомлялося, що Кабмін призначив Смілянського уповноваженим з питань реформування митних органів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров
|Сибіга та Блінкен підписали документ про допомогу енергосистемі України на $825 мільйонів
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО – заява МЗС
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
|Із січня 2025 р. ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд за рахунок росактивів - Кошта
Бізнес
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років