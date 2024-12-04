Смілянський після призначення уповноваженим із питань реформування митниці продовжить очолювати «Укрпошту»









Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський збереже посаду CEO у компанії після призначення на посаду керівника штабу з реформи митниці.

"Сьогодні рішенням КМУ та керівництва держави мене призначено на посаду керівника штабу з реформи митниці, або, якщо офіційно, "урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів (на громадських засадах)", - написав Смілянський у вівторок.

Він заявив, що перед початком роботи хоче розставити всі крапки над "і".

"Я не йду з "Укрпошти". Продовжую виконувати обов'язки CEO, пришвидшувати доставку посилок, зменшувати черги, будувати поштовий банк тощо", - написав він.

На посаді керівника штабу з реформи митниці він працюватиме на громадських засадах.

Смілянський зазначив, що це призначення не було його ініціативою.

"Це не була моя ініціатива, проте я бачу чимало людей, які з комфортного дивана розповідають, як добре було б реформувати країну, але самі не йдуть цього робити. Я ж не хочу потім розповідати з часткою "би". Вважаю, що потрібно вкладати у справу свою репутацію й намагатися зробити неможливе можливим. Ніхто не гарантує успіху, але варто хоча б спробувати", - написав він, висловивши подяку керівництву за довіру.

Раніше повідомлялося, що Кабмін призначив Смілянського уповноваженим з питань реформування митних органів.