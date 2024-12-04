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АНАЛІТИКА

В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров

В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров

 

В Україні було розроблено три аналоги китайського дрона Mavic. Дрони відповідають стандартам НАТО, мають захист від РЕБ та автоматичну посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як розповів Федоров, з початку літа учасники Brave1 працюють над аналогом китайського Mavic. Наразі уже 3 такі українські дрони відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті - "Лінза" й "Зум" від Frontline та "Шмавік" від "Реактивних дронів".

"Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв'язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому", - розповів Федоров.

Він зауважив, що значну частину компонентів також виготовляють українські виробники.

В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров

 

Виробництво зброї в Україні

За два з половиною роки війни українські фахівці випередили Росію в технологіях. Розвідувальні й ударні дрони, "довгі" БПЛА, FPV-дрони та безпілотники для знищення ворожих апаратів змінили хід війни. Україна диктує "технологічну моду" на полі бою, а виробництво дронів стало масовим. У серпні Зеленський повідомив про перше застосування української ракети-дрона "Паляниця".

А на початку жовтня Зеленський розповів, що Україна створила нову балістичну ракету і вона вже пройшла льотні випробування.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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