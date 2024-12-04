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АНАЛІТИКА

Сибіга та Блінкен підписали документ про допомогу енергосистемі України на $825 мільйонів

 

Глава МЗС України Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Укрінформ.

Зазначається, що меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів США.

"Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, одним з головних питань якої буде нарощування підтримки для України, а також протидія гібридним атакам Росії та інших тоталітарних режимів проти країн НАТО.
Ключові теги: США
 

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